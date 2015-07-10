Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:51
  0

Еще 22 модульные котельные установят в Приморье до конца года

Еще 22 модульные котельные установят в Приморье до конца года

Фото: Администрация ПК

Новые котельные появятся в Артемовском, Лесозаводском, Находкинском городских округах и Михайловском районе. На покупку и монтаж котельных направлено более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В Приморье уже поступили семь котельных, которые установят в Находке, в селах Гвоздево, Иннокентьевка, Марково и Малиново. Остальные котельные поставщик отгрузит до конца октября. Работы по монтажу оборудования, а также пусконаладку планируется провести до конца текущего года. Котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, и опыт эксплуатации показал их высокую надежность.

Экономический эффект от установки автоматизированных модульных котельных (АМК) с начала реализации программы до 2017 года оценивался в 126 миллионов рублей. На текущий момент от установленных на конец 2017 года котельных получен экономический эффект в 133,5 миллиона рублей. 

Напомним, за три года в Приморье установлено 117 АМК. Всего до 2026 года планируется установить еще 93 АМК. 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря