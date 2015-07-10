Еще 22 модульные котельные установят в Приморье до конца года
Новые котельные появятся в Артемовском, Лесозаводском, Находкинском городских округах и Михайловском районе. На покупку и монтаж котельных направлено более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В Приморье уже поступили семь котельных, которые установят в Находке, в селах Гвоздево, Иннокентьевка, Марково и Малиново. Остальные котельные поставщик отгрузит до конца октября. Работы по монтажу оборудования, а также пусконаладку планируется провести до конца текущего года. Котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, и опыт эксплуатации показал их высокую надежность.
Экономический эффект от установки автоматизированных модульных котельных (АМК) с начала реализации программы до 2017 года оценивался в 126 миллионов рублей. На текущий момент от установленных на конец 2017 года котельных получен экономический эффект в 133,5 миллиона рублей.
Напомним, за три года в Приморье установлено 117 АМК. Всего до 2026 года планируется установить еще 93 АМК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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