Во Владивостоке на Уткинской перекрыли дорогу до 11 ноября

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при перекладке аварийного водопровода участок дороги на улице Уткинской во Владивостоке будет перекрыт с 22 октября по 11 ноября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, при перекладке аварийного водопровода будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств с 00.10 22 октября до 23.59 11 ноября по автомобильной дороге в районе дома № 30 на улице Уткинской.

Объехать указанный участок можно будет в районе домов № 11 и 11-б на Уткинской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]