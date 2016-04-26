Во Владивостоке на Уткинской перекрыли дорогу до 11 ноября
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при перекладке аварийного водопровода участок дороги на улице Уткинской во Владивостоке будет перекрыт с 22 октября по 11 ноября.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, при перекладке аварийного водопровода будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств с 00.10 22 октября до 23.59 11 ноября по автомобильной дороге в районе дома № 30 на улице Уткинской.
Объехать указанный участок можно будет в районе домов № 11 и 11-б на Уткинской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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