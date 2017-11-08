Полиция проводит проверку по факту ДТП во Владивостоке, в котором погиб мотоциклист
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла во Фрунзенском районе. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Установлено: за рулем автомобиля Тойота Таун Айс Ноах находился 45-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Бестужева в направлении Нижнепортовой. В районе дома №32 на улице Верхнепортовая мужчина начал совершать разворот, создав помеху для движения мотоциклу Хонда. В результате удара мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Возраст погибшего — 52 года, стаж вождения — 26 лет. Стаж вождения водителя Тойота — 23 года, в 2018 году он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Отметим, за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия: 100 — с материальным ущербом, 23 — с пострадавшими. Пятеро человек погибли, в том числе ребенок. 28 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 217 транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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