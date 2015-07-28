За дождями в Приморье могут прийти снегопады

Борис Кубай прокомментировал для сайта Примпогода синоптическую ситуацию, которая сложилась в Приморье на этой неделе.

— Борис Викторович, нынешний октябрь подарил жителям Приморья много тёплых, солнечных дней, но, судя по прогнозу, характер погоды вот-вот должен измениться. Какие изменения в погоде ожидаются до конца октября?

— Действительно, нынешнему октябрю следует сказать особое спасибо за продлённое лето. Ну а уже завтра во Владивостоке и на юге края пройдут грозовые дожди, которые будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Далее, с прохождением фронта с запада на восток, дожди пройдут по всему краю. Фон температуры воздуха повсеместно несколько понизится.

Но основное ухудшение погоды ожидается к концу нынешней недели, с выходом активного южного циклона. За дождём вполне вероятен и мокрый снег, особенно на перевалах. В тыл этому циклону сначала на территорию Китая и Кореи, затем и на территорию Приморья будет вторгаться холодная воздушная масса арктического происхождения. Если, например, сегодня в нижней тропосфере над югом Приморья температура воздуха составляет +6 °C, то в предстоящие выходные — 27 и 28 октября — она может понизится до −6 °C. В воскресенье снег может наблюдаться на большей части края.

Не исключено, что в самом конце месяца на Приморский край выйдет ещё один активный циклон. Вслед за приличными дождями может пойти и приличный снег. Вполне вероятно, что к концу месяца снежным покровом будет охвачена большая часть нашего края. Исключением может быть только побережье.

— Что бы Вы хотели порекомендовать жителям края?

— Всем жителем Приморья рекомендую подготовить зимнюю одежду и обувь. Автомобилистам — в течение нынешней недели — «переобуться». Поездки по краю через перевалы на следующей неделе на летней резине могут быть опасными.

Естественно, что дорожные и коммунальные службы должны быть готовы к снегу и гололёду. И, судя по всему, отопительный сезон вот-вот должен будет начаться и на южном побережье края.

Спасибо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]