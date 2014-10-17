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Более 8 тысяч жилых домов и соцобъектов подключены к теплу в Приморье

Более 8 тысяч жилых домов и соцобъектов подключены к теплу в Приморье

Фото: fishki.net

Подача тепла ведется практически во всех муниципалитетах Приморья. Введены в работу 704 котельные из 857 в городах и районах края.

В настоящее время тепло подается на 1 356 объектов соцкульбыта и в 6 949 жилых домов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Пока не все объекты еще подключены в Арсеньеве, Большом Камне, Лесозаводске, Находке, Хасанском, Черниговском, Шкотовском районах, а также во Владивостоке.

В краевом центре работает пока одна котельная в районе Садгорода. Начать же подачу тепла всем потребителям Владивостока планируется с 24 октября.

Глава ведомства обратила внимание на то, что при запуске тепла возможны аварийные ситуации, может потребоваться регулировка внутридомовых систем. Обо всех неисправностях необходимо сообщать по телефону: 4 (423) 222 42 72.

Кроме этого, в государственной жилищной инспекции Приморья открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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