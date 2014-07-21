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В Приморье в молоко добавляют мыло?

В Приморье в молоко добавляют мыло?

Восемь из девяти производителей фальсифицируют свою молочную продукцию. Таковы итоги проверки регионального Управления Россельхознадзора. При этом всё чаще на упаковках встречаются абстрактные компоненты состава. Так, например, вместо соевого - указывают растительный белок; или мы можем встретить формулировку «молоко нормализованное». Чем ещё «нормализуют» один из самых часто употребляемых в пищу продуктов? Были ли в нашем регионе зафиксированы случаи добавления в молоко крахмала, соды, извести, гипса и мыла, о которых в целом по стране в 2016-ом году заявило ведомство? И какие марки молока входят в список фальсификата в Приморье? Об этом в интервью Егору Коваленко рассказала заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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