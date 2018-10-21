Неравнодушные автомобилисты спасли супружескую пару, попавшую в тяжелое ДТП в Приморье
В воскресенье, 21 октября, на границе Шкотовского и Партизанского районов Приморья на перевале Серебрянный в аварию попала супружеская пара на микроавтобусе, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети. Людей зажало в покореженном авто, спасли их случайные свидетели ДТП, пострадавшим была оказана своевременная медпомощь, их доставили в лечебное учреждение.
"Сегодня мои родители попали в ДТП на Серебряном перевале. Огромное спасибо ребятам, которые помогли вытащить мамочку, ей зажало руку. Отвезли в Партизанск с кровотечение, повреждение кисти и вены. Спасибо ребятам из Владивостока, которые сделали папе перевязку на месте и всем неравнодушным, которые останавливались и предлагали помощь, вас так много, мир не без добрых людей", - написали родственники пострадавших.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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