Неравнодушные автомобилисты спасли супружескую пару, попавшую в тяжелое ДТП в Приморье

В воскресенье, 21 октября, на границе Шкотовского и Партизанского районов Приморья на перевале Серебрянный в аварию попала супружеская пара на микроавтобусе, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети. Людей зажало в покореженном авто, спасли их случайные свидетели ДТП, пострадавшим была оказана своевременная медпомощь, их доставили в лечебное учреждение.

"Сегодня мои родители попали в ДТП на Серебряном перевале. Огромное спасибо ребятам, которые помогли вытащить мамочку, ей зажало руку. Отвезли в Партизанск с кровотечение, повреждение кисти и вены. Спасибо ребятам из Владивостока, которые сделали папе перевязку на месте и всем неравнодушным, которые останавливались и предлагали помощь, вас так много, мир не без добрых людей", - написали родственники пострадавших.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]