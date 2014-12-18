Педагоги Приморья получат дополнительные выплаты

Дополнительные меры поддержки для работников образования разрабатывают в Приморье. В ближайшее время проект закона внесут на рассмотрение в краевой парламент. Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Приморского края в понедельник, 22 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, проект закона «О мерах социальной поддержки педагогических работников сферы образования Приморского края» уже подготовлен ведомством.

Документ предусматривает несколько мер социальной поддержки, касающихся как молодых специалистов, так и опытных работников сферы. Так, для педагогов, которые только начинают свою карьеру, планируют единовременно выплачивать «подъемные» при приеме на работу. Их размер будет зависеть от уровня образования и местонахождения школы. Планируется выплачивать ежемесячную доплату молодым специалистам в течение первых трех лет. Также законопроект предусматривает ежемесячную компенсацию части расходов за съем жилья.

Еще одна компенсация, которую смогут получать все педагоги – оплата 25% стоимости путевки на санаторно-курортное лечение один раз в три года. Для наставников предусмотрена ежемесячная доплата в течение одного года.

Отметим, подобные меры также будут предусмотрены и для молодых специалистов-медиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]