Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:23
  3

Огромный воздушный шар совершил экстренную посадку в Уссурийске

Фото: instagram.com/dorozhnoe_bratstvo/

Воздушнодорожное происшествие произошло в Уссурийске. Здесь практически на дорогу, рядом с частными домами, неудачно приземлился яркий летательный аппарат.

На видео, которое опубликовано в инстаграме dorozhnoe_bratstvo, запечатлен большой воздушный шар и корзина, стоящая рядом на земле. У упавшего шара стоит несколько человек. Информация о пострадавших пока не сообщается.

Напомним, воздухоплавание стало популярным в последние несколько лет среди приморцев и гостей края. Организаторы предлагают клиентам полеты над городами, проведение разных мероприятий с участием ярких шаров.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря