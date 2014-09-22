Огромный воздушный шар совершил экстренную посадку в Уссурийске

Воздушнодорожное происшествие произошло в Уссурийске. Здесь практически на дорогу, рядом с частными домами, неудачно приземлился яркий летательный аппарат.

На видео, которое опубликовано в инстаграме dorozhnoe_bratstvo, запечатлен большой воздушный шар и корзина, стоящая рядом на земле. У упавшего шара стоит несколько человек. Информация о пострадавших пока не сообщается.

Напомним, воздухоплавание стало популярным в последние несколько лет среди приморцев и гостей края. Организаторы предлагают клиентам полеты над городами, проведение разных мероприятий с участием ярких шаров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]