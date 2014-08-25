Полицейские устанавливают обстоятельства страшной аварии, в которой погибли три человека

Страшная автоавария произошла в районе 717 км автодороги А-370 «Уссури».

Автомобиль "Тойота Ленд Крузер" двигался на большой скорости со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. 24-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота Таун Айс". После удара "Тойота Таун Айс" столкнулся с автомобилем "Митсубиси Галант", двигавшимся в попутном направлении.

В результате удара водитель и пассажиры "Тойота Таун Айс" скончались: 36-летний мужчина, его 10-месячный сын, а также 25-летняя женщина. Водитель "Тойота Ленд Крузер" госпитализирован в тяжелом состоянии, в настоящий момент он находится под контролем врачей. Водитель "Митсубиси Галант" не пострадал.

В момент автоаварии погибший ребенок находился в детской автомобильной люльке, установленной на заднем сидении за водителем.

Стаж вождения водителя "Тойота Ленд Крузер" – 3 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в 2018 году мужчина не привлекался. Стаж вождения водителя "Тойота Таун Айс" – 15 лет.

У водителя "Тойота Ленд Крузер" взят анализ крови на наличие алкоголя, по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверкаю, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]