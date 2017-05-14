Житель Владивостока попал в больницу и поживился 25 тысячами рублей

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении денежных средств у пациента медучреждения. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Фрунзенского района.

По версии следствия, преступление совершено в конце сентября 2018 года в приемном отделении Владивостокской клинической больницы, куда фигурант был доставлен бригадой скорой помощи в связи с плохим самочувствием.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, ожидая приема врача, мужчина увидел на скамейке женскую сумку, и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из нее кошелек с 25 тыс. рублей.

Присвоив деньги себе, злоумышленник решил не дожидаться приема врача и покинул больницу, скрывшись с места преступления.

В ходе расследования установлено, что фигурант ранее неоднократно был судим за кражи и грабеж. Потерпевшим заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]