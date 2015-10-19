Анонс на 23 октября

23 октября во Владивостоке (ул. Комсомольская, 13, ТД «Игнат») стартует серия бесплатных мастер-классов по кулинарии, декорированию, живописи и изготовлению букетов из продуктов. Первый мастер-класс будет посвящен изготовлению осетинских пирогов. Запись по телефонам: 8-964-454-31-04, 8-924-239-12-79, 8-914-971-01-10. Участие в мероприятиях бесплатное.

23 октября в 19.00 в Большом ГУМе Владивостока (Светланская, 33) − встреча с фотожурналистом, автором и руководителем культурного проекта РУСС ПРЕСС ФОТО Василием Прудниковым.

23 октября – Международный день снежного барса.

23 октября – День работников рекламы в России.

23 октября – День осведомленности о синдроме кабуки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]