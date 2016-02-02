«Вести: Приморье. Интервью»: Константин Богданенко: Роль губернатора в налаживании связей между региональными и федеральными ведомствами очень важна
«Вести: Приморье. Интервью» с Константином Богданенко, вице-губернатором Приморья, курирующим вопросы социально-экономического развития.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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