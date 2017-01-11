«Вести: Приморье»: Жители края выбирают имя аэропорту
У аэропорта Владивостока появится имя. Название авиавокзалу выбирают всем краем. Голосование проходит в интернете. В список претендентов вошли 10 человек, которые в разное время внесли свой вклад в развитие Приморья. Отдать свой голос за одного из претендентов можно на сайте конкурса, на портале vestiprim.ru, социальных сетях а также, заполнив анкету в аэропорте или на железнодорожном вокзале.
За первые сутки голосования на сайте ГТРК «Владивосток» свой выбор сделали свыше 400 человек. Пока лидируют граф Муравьёв-Амурский и Владимир Арсеньев.
К концу октября специалисты отберут тройку лидеров, победителя определят 5 декабря. Это всероссийский проект «Великие имена России». Названия для авиавокзалов выберут в 45 городах страны. Проект призван сохранить историческую память и духовные традиции, создать культурно-исторический бренд регионов и всей России.
Подробности об акции узнаете в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.10.2018 Стало известно, как и когда будут выбирать новое имя аэропорту Владивосток
-
09.10.2018 Новое имя аэропорта Владивосток: краевед или генерал-губернатор? (опрос)
-
11.01.2017 Владивосток лидирует в голосовании за лучший город России
-
08.10.2018 В конкурсе на новое имя аэропорта Владивосток (Кневичи) определились фавориты
-
18.10.2018 Арсеньев вырывается вперед в голосовании на новое имя аэропорта Владивосток
-
13.10.2018 Арсеньев, Муравьев-Амурский и Дерсу Узала лидируют в опросе о новом имени аэропорта Владивосток
Добавить комментарий