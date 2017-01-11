«Вести: Приморье»: Жители края выбирают имя аэропорту

У аэропорта Владивостока появится имя. Название авиавокзалу выбирают всем краем. Голосование проходит в интернете. В список претендентов вошли 10 человек, которые в разное время внесли свой вклад в развитие Приморья. Отдать свой голос за одного из претендентов можно на сайте конкурса, на портале vestiprim.ru, социальных сетях а также, заполнив анкету в аэропорте или на железнодорожном вокзале.

За первые сутки голосования на сайте ГТРК «Владивосток» свой выбор сделали свыше 400 человек. Пока лидируют граф Муравьёв-Амурский и Владимир Арсеньев.

К концу октября специалисты отберут тройку лидеров, победителя определят 5 декабря. Это всероссийский проект «Великие имена России». Названия для авиавокзалов выберут в 45 городах страны. Проект призван сохранить историческую память и духовные традиции, создать культурно-исторический бренд регионов и всей России.

Подробности об акции узнаете в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]