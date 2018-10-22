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Начальник УМВД Приморья Николай Афанасьев встретится с жителями Ольгинского района

Начальник УМВД Приморья Николай Афанасьев встретится с жителями Ольгинского района

Фото: "Вести: Приморье"

Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев проведет рабочую поездку в Ольгинский район.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылко йна пресс-службу МО МВД России «Кавалеровский», в рамках поездки будет организована встреча генерала Афанасьева, руководителей служб УМВД России по Приморскому краю, а также руководства и сотрудников полиции Ольгинского района с жителями села Милоградово.  

Сход граждан состоится 24 октября  в 15.00 в здании дома культуры по адресу: село Милоградово,  улица Ленинская, 46«а».

В мероприятии примут участие начальник межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» Олег Толмачев, руководители служб и подразделений пункта полиции  № 16, глава администрации сельского поселения, представители органов здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства.

Приглашаются все желающие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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