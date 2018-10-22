Начальник УМВД Приморья Николай Афанасьев встретится с жителями Ольгинского района

Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев проведет рабочую поездку в Ольгинский район.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылко йна пресс-службу МО МВД России «Кавалеровский», в рамках поездки будет организована встреча генерала Афанасьева, руководителей служб УМВД России по Приморскому краю, а также руководства и сотрудников полиции Ольгинского района с жителями села Милоградово.

Сход граждан состоится 24 октября в 15.00 в здании дома культуры по адресу: село Милоградово, улица Ленинская, 46«а».

В мероприятии примут участие начальник межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» Олег Толмачев, руководители служб и подразделений пункта полиции № 16, глава администрации сельского поселения, представители органов здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства.

Приглашаются все желающие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]