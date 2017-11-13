За неделю приморская ГАИ выявила свыше 230 нетрезвых водителей

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 107 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 122 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 7 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В городах Владивосток, Находка, Уссурийск, а также Михайловском, Спасском, Партизанском районах пьяная бравада спровоцировала автоаварии. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 6 ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды, в результате которых получили травмы 9 человек. Погибших нет.

Так, 17 октября в районе 5 км автомобильной дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово женщина, управлявшая автомашиной «Хонда Аэрвэйв» в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с автомашинами «Лада» и «Тойота Карина». Пострадала женщина – пассажир «Лады», она получила травму головы.

В результате проведения медицинского освидетельствования у водителя автомашины «Хонда» выявлены признаки алкогольного опьянения, возбуждено административное расследование по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), предполагающей штрафные санкции в размере 30 тыс. рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Также в отношении женщины составлен административный материал по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), предполагающей административный штраф в размере до 25 тыс. рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]