«Приморью — 80! Наша история»: Интервью с Валентиной Шаровой, знатоком истории Пограничного района
«Приморью — 80! Наша история»: Интервью с Валентиной Шаровой, заместителем главы администрации Пограничного городского поселения, знатоком истории района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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