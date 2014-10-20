В Приморье машинист поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на несовершеннолетних

В Находке транспортные полицейские установили личности подростков, нарушивших правила безопасного поведения на железной дороге.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в Находкинский линейный отдел МВД России на транспорте поступила информация о том, что в районе остановочной платформы «Новая сила» Партизанского района Приморского края машинист поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на несовершеннолетних и остановился приблизительно за 20 метров.

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили личности несовершеннолетних по показаниям 42-летней свидетельницы происшествия.

В ходе профилактической беседы 16-летние жительницы Приморского края рассказали инспекторам по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте, что переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, чтобы сократить путь, звуковые сигналы слышали, а затем скрылись.

В присутствии законных представителей стражи правопорядка составили протоколы об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ, рассказали о возможных последствиях, к которым могли бы привести подобные действия и напомнили правила безопасного поведения на железной дороге.

Информация о произошедшем направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних города Находки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]