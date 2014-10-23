Владивосток "затопят" в четверг

Отопительный период 2018-2019 годов во Владивостоке стартует 25 октября. Как сообщили "Вести:Приморье" в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса, в первую очередь тепло поступит на объекты образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения.

Тем временем, объекты соцкультбыта готовы к началу отопительного периода на 100 %. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго и Дальневосточной распределительной сетевой компании. Подготовку внутридомовых коммуникаций жилых зданий к отопительному сезону ведут управляющие организации.

«Во всех котельных города, включая островные территории, топливо заготовлено в необходимых объемах, – рассказал директор Владивостокского предприятия электрических сетей Владимир Латышев. – Работы по подготовке к холодам муниципальным предприятиям ВПЭС ведутся по утвержденному графику».



Напомним, во Владивостоке отопительный сезон обычно начинается при условии установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов, не позднее пяти дней после снижения температуры до данной отметки.

В государственной жилищной инспекции Приморского края региона открыта горячая линия, на которую можно сообщить об отсутствии тепла в квартирах. Как сообщили в ведомстве, специалисты принимают обращения граждан по телефону 8 (4232) 243-26-32 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.



«При обращении нужно сообщить адрес, Ф.И.О., кратко описать проблему, название организации, которая обслуживает дом, номер и дату заявки в аварийную службу об отсутствии тепла в квартире или доме», – уточнили в жилинспекции.

Специалисты ведомства обращают внимание приморцев на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]