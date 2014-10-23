Владивосток "затопят" в четверг
Отопительный период 2018-2019 годов во Владивостоке стартует 25 октября. Как сообщили "Вести:Приморье" в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса, в первую очередь тепло поступит на объекты образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения.
Тем временем, объекты соцкультбыта готовы к началу отопительного периода на 100 %. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго и Дальневосточной распределительной сетевой компании. Подготовку внутридомовых коммуникаций жилых зданий к отопительному сезону ведут управляющие организации.
«Во всех котельных города, включая островные территории, топливо заготовлено в необходимых объемах, – рассказал директор Владивостокского предприятия электрических сетей Владимир Латышев. – Работы по подготовке к холодам муниципальным предприятиям ВПЭС ведутся по утвержденному графику».
Напомним, во Владивостоке отопительный сезон обычно начинается при условии установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов, не позднее пяти дней после снижения температуры до данной отметки.
В государственной жилищной инспекции Приморского края региона открыта горячая линия, на которую можно сообщить об отсутствии тепла в квартирах. Как сообщили в ведомстве, специалисты принимают обращения граждан по телефону 8 (4232) 243-26-32 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
«При обращении нужно сообщить адрес, Ф.И.О., кратко описать проблему, название организации, которая обслуживает дом, номер и дату заявки в аварийную службу об отсутствии тепла в квартире или доме», – уточнили в жилинспекции.
Специалисты ведомства обращают внимание приморцев на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и муниципалитетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.10.2017 Андрей Тарасенко провел совещание по подготовке котельных Приморья к отопительному сезону
-
25.10.2015 В Приморье к отоплению уже подключено более половины жилых домов
-
15.10.2015 Владивосток готов к отопительному сезону
-
14.09.2015 Во Владивостоке продолжается подготовка к отопительному сезону 2015-2016
-
15.05.2015 В Тернейском районе отопительный сезон продлится до 15 июня
-
23.10.2014 Владивосток к отопительному сезону готов
Добавить комментарий