В Москве скончался известный приморский политик 90-ых

21 октября в Москве на 64 гоу жизни скончался Владимир Александрович Гильгенберг, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сообщение в ФБ-аккаунте Николая Марковцева. По данным последнего, Гильгенберг умер в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева после перенесённой операции на сердце.

Владимир Гильгенберг родился 11 октября 1955 года. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского. Работал столяром, грузовым помощником капитана во Владивостокском торговом порту, служил в управлении внутренних дел Приморского края, работал в кооперативах "Дальневосточник", "Милосердие", был управляющим мэрии г. Владивостока, редактором газеты "Далекая окраина".

Владимир Гильгенберг был известен в Приморском крае, как бывший первый заместитель мэра Владивостока В.И. Черепкова, и депутат Законодательного собрания 2 созыва, и неоднократный претендент на пост мэра Владивостока и губернатора Приморья.

В последнее время Владимир Александрович проживал на исторической родине в Германии. Работал над сценарием для Германского телевидения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]