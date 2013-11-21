В Москве скончался известный приморский политик 90-ых
21 октября в Москве на 64 гоу жизни скончался Владимир Александрович Гильгенберг, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сообщение в ФБ-аккаунте Николая Марковцева. По данным последнего, Гильгенберг умер в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева после перенесённой операции на сердце.
Владимир Гильгенберг родился 11 октября 1955 года. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского. Работал столяром, грузовым помощником капитана во Владивостокском торговом порту, служил в управлении внутренних дел Приморского края, работал в кооперативах "Дальневосточник", "Милосердие", был управляющим мэрии г. Владивостока, редактором газеты "Далекая окраина".
Владимир Гильгенберг был известен в Приморском крае, как бывший первый заместитель мэра Владивостока В.И. Черепкова, и депутат Законодательного собрания 2 созыва, и неоднократный претендент на пост мэра Владивостока и губернатора Приморья.
В последнее время Владимир Александрович проживал на исторической родине в Германии. Работал над сценарием для Германского телевидения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.06.2018 В Испании по подозрению в мошенничестве задержан экс-депутат и предприниматель из Приморья
-
05.09.2017 Виктора Черепкова похоронят во Владивостоке
-
02.09.2017 В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
-
10.11.2016 Умер бывший депутат Приморского ЗакСа Артуш Хачатрян
-
03.06.2014 Умер основатель "Владавиа" Владимир Сайбель
-
21.11.2013 Ушел из жизни Владимир Ведерников
Добавить комментарий