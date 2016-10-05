Названа стоимость самой востребованной у автомобилистов Владивостока услуги
Средний чек на сезонную замену резины во Владивостоке в 2018 году составляет 908 рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 2ГИС. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость этой операции снизилась на 6 рублей.
Указывается, что за последние три года количество мест, где можно переобуть авто, стремительно выросло — их число увеличилось на 30%: с 185 мастерских в 2015 году до 242 в 2018-м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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