Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:08
  0

Водителя микроавтобуса зажало в салоне автомобиля в результате серьезного ДТП во Владивостоке

Водителя микроавтобуса зажало в салоне автомобиля в результате серьезного ДТП во Владивостоке

Фото: dps_vl

ДТП с участием четырех автомобилей произошло во Владивостоке вечером 22 октября. Водителя одного из транспортных средств зажало в салоне авто, доставать его пришлось спасателям.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, белый Town Ace спускался с Сабанеева, в какой-то момент водитель потерял управление, и автобус столкнулся с Toyota Rav 4. Toyota в свою очередь отскочила в припаркованный Noah, а сам Town Ace продолжил движение и врезался в другой микроавтобус.

В результате ДТП водителя Town Ace зажало в салоне, вытащили его из искореженной машины прибывшие сотрудники МЧС и передали пострадавшего медикам.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря