Водителя микроавтобуса зажало в салоне автомобиля в результате серьезного ДТП во Владивостоке

ДТП с участием четырех автомобилей произошло во Владивостоке вечером 22 октября. Водителя одного из транспортных средств зажало в салоне авто, доставать его пришлось спасателям.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, белый Town Ace спускался с Сабанеева, в какой-то момент водитель потерял управление, и автобус столкнулся с Toyota Rav 4. Toyota в свою очередь отскочила в припаркованный Noah, а сам Town Ace продолжил движение и врезался в другой микроавтобус.

В результате ДТП водителя Town Ace зажало в салоне, вытащили его из искореженной машины прибывшие сотрудники МЧС и передали пострадавшего медикам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]