Уссурийский "отелло" отследил и "наказал" автомобиль своей супруги

В отношении 33-летнего жителя города Уссурийска возбуждено уголовное дело об умышленном поджоге автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность поджигателя иномарки. В отделе полиции мужчина пояснил, что совершил поджог на почве ревности.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление местного жителя. Заявитель сообщил о том, что во дворе дома по улице Ивасика мужчина поджег припаркованный на придомовой территории автомобиль "Сузуки Свифт", принадлежащий его знакомой. Во время инцидента женщина находилась в гостях у заявителя. Перед поджогом злоумышленник облил транспортное средство зажигательной смесью".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность поджигателя иномарки - 33-летнего местного жителя. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что совершил поджог на почве ревности".

Подъехав на полном ходу к припаркованному автомобилю, принадлежащему его супруге, он умышленно совершил столкновение, врезавшись в задний бампер иномарки, после чего облил машину бензином и поджег.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]