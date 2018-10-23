Уссурийский "отелло" отследил и "наказал" автомобиль своей супруги
В отношении 33-летнего жителя города Уссурийска возбуждено уголовное дело об умышленном поджоге автомобиля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность поджигателя иномарки. В отделе полиции мужчина пояснил, что совершил поджог на почве ревности.
Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление местного жителя. Заявитель сообщил о том, что во дворе дома по улице Ивасика мужчина поджег припаркованный на придомовой территории автомобиль "Сузуки Свифт", принадлежащий его знакомой. Во время инцидента женщина находилась в гостях у заявителя. Перед поджогом злоумышленник облил транспортное средство зажигательной смесью".
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей.
Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность поджигателя иномарки - 33-летнего местного жителя. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что совершил поджог на почве ревности".
Подъехав на полном ходу к припаркованному автомобилю, принадлежащему его супруге, он умышленно совершил столкновение, врезавшись в задний бампер иномарки, после чего облил машину бензином и поджег.
Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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