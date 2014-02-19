«Корабль-призрак» курсирует по акватории Находки в Приморье

Приморец на катере увидел вблизи Находки корабль-призрак. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм nhknews.ru, мужчина, идя на катере заметил в море заброшенное судно. На шхуне, по словам очевидца, отсутствует экипаж, она дрейфует в водах залива Восток (около посёлка Волчанец).

«У нас пограничники есть вообще? Походу, корейская шлюпка. Непонятно, живых никого не вижу», — комментирует автор ролика.

Напомним, ранее, в августе и сентябре, из-за сильной непогоды сотни корейских шхун действительно укрывались в бухтах Приморья. Некоторые из них потерпели крушение.

Информация по обнаруженному судну уточняется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]