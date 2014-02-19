Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:20
  0

«Корабль-призрак» курсирует по акватории Находки в Приморье

Фото: nhknews.ru

Приморец на катере увидел вблизи Находки корабль-призрак. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм nhknews.ru, мужчина, идя на катере заметил в море заброшенное судно. На шхуне, по словам очевидца, отсутствует экипаж, она дрейфует в водах залива Восток (около посёлка Волчанец).

«У нас пограничники есть вообще? Походу, корейская шлюпка. Непонятно, живых никого не вижу», — комментирует автор ролика.

Напомним, ранее, в августе и сентябре, из-за сильной непогоды сотни корейских шхун действительно укрывались в бухтах Приморья. Некоторые из них потерпели крушение.

Информация по обнаруженному судну уточняется.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря