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Отношения с несовершеннолетней привели приморца на скамью подсудимых

Отношения с несовершеннолетней привели приморца на скамью подсудимых

Фото: cherlock.ru

В Артеме Приморского края завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В июне 2018 года в Артеме обвиняемый вступил в половую связь с несовершеннолетней, которой на момент совершения преступления не исполнилось 16 лет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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