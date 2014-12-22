Отношения с несовершеннолетней привели приморца на скамью подсудимых

В Артеме Приморского края завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В июне 2018 года в Артеме обвиняемый вступил в половую связь с несовершеннолетней, которой на момент совершения преступления не исполнилось 16 лет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]