В Находке продолжается социальная программа «Переселение из аварийного жилья в микрорайоне Астафьева». Завершается первый ее этап. Жители одного из ветхих бараков получили благоустроенные квартиры.

Особенность этой программы в том, что жители аварийных домов сами выбирали себе квартиры и район проживания. А порт – компания «Терминал Астафьева» – оплачивал и помогал в оформлении документов. Семья Анны Волосович стала одной из тех, кто накануне получил свое заветное жилье. Причем в их случае компания приобрела квартиру в краевом центре. Как рассказывает сама Анна, вопрос решался около месяца. И вот теперь она и её семья стали владивостокцами.

Анна Волосович, житель г. Владивосток: «В Находке мы не можем жить. Из-за одной причины, что у нас девочка - инвалид детства. Потому что все клиники, все комиссии завязаны на Владивостоке. Поэтому нам пошли на уступки, за что им огромное спасибо, что предоставили нам жильё во Владивостоке».

Соседка Анны – Любовь Будим, прожив 37 лет в бараке, уже и не надеялась на нормальные условия жизни, только в мечтах. И вот сегодня её переполняют эмоции. Квартира куплена около полугода назад, а ремонт завершился накануне.

Любовь Будим, житель г. Находка: «Терминалу, конечно, я низко кланяюсь. Честно. Я вот всех прямо. Эмоции переполняют. Вы чувствуете мои эмоции».

Сейчас первый этап социальной программы завершается. Одновременно с этим идёт подготовка ко второму этапу, который должен начаться в январе будущего года.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «Первоочередники понятно были семьи, в которых находились малолетние дети. Либо семьи многодетные. Ну, а дальше пошла очередь до всех. Остались последние четыре комнаты».

Социальная программа реализуется в партнерстве с общественным движением «Народная экспертиза», в которое накануне обратился инвалид из посёлка Врангель с просьбой установить электрический пандус.

Геннадий Радугов, житель п. Врангель: «Ради бога! Поставьте подъёмник, чтоб я мог общаться с миром, общаться с людьми».

На все свои обращения в различные инстанции Геннадий Радугов получает отписки. В течение трёх лет этот вопрос не может решиться. Сейчас к его проблеме жить полноценной жизнью подключились неравнодушные.

Геннадий Комарницкий, исполнительный директор общественного движения «Народная экспертиза»: «Потрясающее желание жить и двигаться, быть самостоятельным. Быть полезным для общества. Я, честно говоря, редко встречаю такое. Такой внутренний стержень, такую внутреннюю силу, которая позволяет человеку жить и добиваться. И на самом деле я рад, что такое обращение пришло в нашу общественную организацию. Я думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы помочь этому человеку».

«Народная экспертиза» в ближайшее время рассмотрит просьбу и совместно со стивидорами попытается решить эту проблему и дать Геннадию Радугову, инвалиду 1 группы, надежду на живое общение с миром.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]