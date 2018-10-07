Аэропорт Владивостока меняет имя, начинается официальное голосование за новое название воздушной гавани. Ребрендинг пройдет по всей России. В грандиозном проекте участвуют 45 городов. Их аэроузлы присвоят имена выдающихся личностей страны. Куда теперь будут прилетать гости края?

Привычное «Аэропорт «Владивосток» скоро зазвучит по-новому. Имя станет длиннее и весомее. Его дополнит знаменитая фамилия. Великие имена великих людей страны увековечат в названиях воздушных гаваней России. В общенациональном проекте участвуют 45 городов. И у каждого региона теперь будет свой культурно-исторический бренд. Это время признаний, говорят организаторы. Голосование уже стартовало.

Геннадий Елисеев, руководитель аппарата Общественной палаты Приморского края: «Многие имена как-то стираются. А цель этого проекта — увековечить присвоенные имена, которые олицетворяют славу и величие страны».

Сейчас приморцы пробуют на слух новые названия воздушных ворот края. «Уважаемые пассажиры вы прибыли в аэропорт Владивосток имени Муравьева-Амурского» или «Вас приветствует аэропорт Владивосток имени Лагутенко». В так называемом лонг-листе 10 великих имен: государственные деятели, писатели, ученые, адмиралы и музыкант. Каждый так или иначе связан с жизнью края. Кстати, приморцы могут предложить и свою кандидатуру. В списке она утвердится, если за нее проголосуют больше 500 человек.

Полный перечень имен-претендентов на официальном сайте проекта, в соцсетях и на портале vestiprim.ru. Для голосования открыты не только электронные площадки — заполнить анкету можно на железнодорожных и аэровокзалах края. Всего неделя, чтобы выбрать тройку лидеров. На первых позициях пока графская фамилия.

Алексей Буяков, председатель Приморского краевого отделения «Русского географического общества»: «Предпочтение я бы отдал Муравьеву-Амурскому. Он определил территорию, которая отошла Российский Империи. И название нашему городу дал именно он».

Впрочем, многие жители к звучным переменам не готовы. И к большому проекту отнеслись настороженно:

- Необычно, конечно, даже не знаю, как это звучать будет.

- Мне кажется, это лишние затраты.

- Я бы оставила. Ничего не меняла.

- А я бы выбрала Невельского.

- Это хорошее предложение. Дети будут знать и гордиться краем.

Голосование пройдет в два этапа. Итоги подведут 5 декабря. А после, по словам организаторов, возьмутся за ребрендинг, чтобы аэропорты соответствовали великим именам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]