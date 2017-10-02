Ярмарка саженцев заканчивает работу во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Ярмарка морозоустойчивых саженцев из Сибири заканчивает работу во Владивостоке. Какие виды плодовых культур стали самыми популярными у приморцев и в чем их преимущества — расскажем в следующем репортаже.
На ярмарке саженцев плодопитомника имени Лисавенко ажиотаж. Садоводы покупают сразу несколько видов деревьев и кустарников. Говорят, лучше всего они приживаются осенью. Главное, хорошо подготовить землю к посадке.
Владимир Саункин, покупатель: «Я шел сюда, собственно, купить жимолость. Потому что я любитель жимолости. Но увидел, что здесь прекрасные сорта и смородины. Приживается хорошо, в принципе. Ну, конечно, надо как хозяину, ухаживать за этим».
На выставке также представлены несколько видов крыжовника, малины, вишни, жимолости, сливы и яблони. Но самый большой спрос на черную смородину.
Владимир Рудой, старший научный сотрудник плодопитомника им. Лисавенко (г. Омск): «Смородина является кладезем витаминов. Смородина пигмей — это один из любимых моих сортов. Она не поражается клещевым заболеванием, а также устойчива к множеству других заболеваниям. И обладает ярко выраженным десертным вкусом и крупной ягодой. При несложном уходе она дает до семи килограммов ягод с куста. И спокойно заменяет вам два-три куста черной смородины в вашем саду».
Ярмарка будет работать во Владивостоке до 28 октября на фермерском рынке на Спортивной, за торговым центром «Кристалл». Также приобрести саженцы можно в Артеме у торгового центра «Артлюкс» с 25 октября до конца недели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.10.2018 Морозостойкую вишню привезли во Владивосток на выставку саженцев
-
09.10.2018 Выставка саженцев омского плодопитомника им. Лисавенко прибыла во Владивосток
-
18.05.2018 В Уссурийске высажены 80 молодых деревьев
-
25.04.2018 Сотрудники известного омского питомника привезли в Приморье плоды своих трудов
-
20.03.2018 Куртки по одной цене можно приобрести на ярмарке-продаже во Владивостоке
-
02.10.2017 Более двух миллионов саженцев пихты и корейской сосны высадили в Приморье
Добавить комментарий