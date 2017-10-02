Ярмарка морозоустойчивых саженцев из Сибири заканчивает работу во Владивостоке. Какие виды плодовых культур стали самыми популярными у приморцев и в чем их преимущества — расскажем в следующем репортаже.

На ярмарке саженцев плодопитомника имени Лисавенко ажиотаж. Садоводы покупают сразу несколько видов деревьев и кустарников. Говорят, лучше всего они приживаются осенью. Главное, хорошо подготовить землю к посадке.

Владимир Саункин, покупатель: «Я шел сюда, собственно, купить жимолость. Потому что я любитель жимолости. Но увидел, что здесь прекрасные сорта и смородины. Приживается хорошо, в принципе. Ну, конечно, надо как хозяину, ухаживать за этим».

На выставке также представлены несколько видов крыжовника, малины, вишни, жимолости, сливы и яблони. Но самый большой спрос на черную смородину.

Владимир Рудой, старший научный сотрудник плодопитомника им. Лисавенко (г. Омск): «Смородина является кладезем витаминов. Смородина пигмей — это один из любимых моих сортов. Она не поражается клещевым заболеванием, а также устойчива к множеству других заболеваниям. И обладает ярко выраженным десертным вкусом и крупной ягодой. При несложном уходе она дает до семи килограммов ягод с куста. И спокойно заменяет вам два-три куста черной смородины в вашем саду».

Ярмарка будет работать во Владивостоке до 28 октября на фермерском рынке на Спортивной, за торговым центром «Кристалл». Также приобрести саженцы можно в Артеме у торгового центра «Артлюкс» с 25 октября до конца недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]