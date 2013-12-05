Воздухоплаватели Уссурийска объяснились по инциденту возле дороги (видео)
Организаторы полетов на воздушном шаре из Уссурийска не согласны с тем, что их действия представляют опасность для окружающих, сообщают "Вести:Приморье".
Напомним, что 22 октября на нашем сайте была опубликована заметка "Огромный воздушный шар совершил посадку прямо на дорогу в Уссурийске".
Сегодня, 23 октября, в интернет-редакцию "Вести:Приморье" поступило следующее разъяснение от организаторов полетов:
"Вчера было опубликовано видео, на котором воздушный шар якобы совершил вынужденную посадку на дорогу. Информация НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ❗❗❗. Воздушный шар приземлился на дорогу по запланированной траектории. Пилоты воздухоплавательного клуба @Ussuri_sky имеют достаточно опыта, чтобы совершать точные посадки на дорогу. Это облегчает процесс сборки аэростата и погрузки его в прицеп автомобиля. В данном случае посадка была мягкая и шар не помешал движению транспортных средств.
Аэростат всегда приземляется возле проезжей части. Не на само дорожное полотно! Максимум на обочину, если это безопасно и не создаст помех движению транспортных средств."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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