Экстремальный прыжок со скалы запечатлен на видео в Приморье

Любитель экстремального спорта — роупджампинга — из Арсеньева Алексей Ковшарев опубликовал в своем инстаграме захватывающее видео. На нем запечатлен прыжок спортсмена со скалы Замок принцессы. Возвышение находится в районе села Бровничи Партизанского района Приморского края.

Видео снято с большой высоты при помощи дрона, поэтому зритель может разглядеть не только человека, делающего шаг в бездну с небольшого помоста на скале, но и всю красоту осенней приморской природы.

Как пишут роупджамперы, сделанный ими вынос на скале стал очень популярным среди путешественников, тем самым спортсмены внесли определенный вклад в развитие туризма в Приморье и очень этому рады.

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Как пишет Википедия, «роупджампинг — это прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов. На территории РФ юридический статус не определён. На территории Бразилии, Латвии, Турции и Украины имеет статус легального аттракциона».

Видео - https://www.instagram.com/aleksdvprim/.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]