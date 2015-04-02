«Телефон доверия» для борьбы с лесными пожарами начал работать в Приморье

В Приморье начал работать «телефон доверия», который призван помочь бороться с лесными пожарами. Звонки с сообщениями о возникших возгораниях принимаются по номеру: ‪8 (423) 2-210-211. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, специалисты ведут круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае. В случае необходимости пожарно-спасательные подразделения будут переведены на усиленные дежурства.

Отметим, что в преддверии осеннего пожароопасного сезона пожарные краевых отрядов противопожарной службы проверили состояние водоисточников и возможность их использования для тушения огня. Особое внимание уделили тем, которые расположены в муниципалитетах, пострадавших ливневых дождей в августе и сентябре. Также пожарные покосили траву на подведомственных территориях, что позволит избежать возникновения возгораний.

Единый телефон пожарных и спасателей: 112 или 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]