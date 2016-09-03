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Завершается ремонт дороги в Партизанском районе

Завершается ремонт дороги в Партизанском районе

Дорожники приступили к асфальтированию аварийного участка трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово на 91-93 километрах.

Как сообщили в администрации Приморского края, ремонтом занялась компания «Набо». В настоящее время на объекте работают до 20 единиц техники: самосвалы, бульдозер, экскаватор. После того, как было заново отсыпано основание дороги скальным грунтом, дорожники приступили к асфальтированию участка. Работы планируется завершить в течение двух недель.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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