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Житель Владивостока совершил кражу в детском саду

Житель Владивостока совершил кражу в детском саду

Фото: newsregions.ru

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он осужден за кражу, совершенную в детском саду.

По версии следствия, в июле 2018 г. фигурант пришёл в детский сад, чтобы навестить свою знакомую. Выяснив, что она там уже не работает, мужчина в одной из комнат заметил сумку, принадлежащую воспитателю, и решил похитить ее. Злоумышленник вынес украденную сумку, снял с банковской карты 18 тыс. рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за наказание по правилам ст.ст. 74, 70 УК РФ с учетом того, что фигурант совершил кражу в период условного осуждения, назначенного ему ранее Советским районным судом.

Окончательно к отбытию суд определил 3,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 18 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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