Общественность Владивостока скорбит об ушедшем Владимире Гильгенберге

21 октября в одной из московских клиник на 64-м году жизни скончался Владимир Александрович Гильгенберг, приморский оппозиционный политик, журналист, писатель и большой души ЧЕЛОВЕК.

Всю свою, увы, столь непродолжительную жизнь он стремился сделать наш с вами мир лучше, справедливее. И для этого делал всё, что было в его силах (а иногда и сверх того!), и когда после окончания Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адмирала Г.И. Невельского трудился грузовым помощником капитана на судах Дальневосточного морского пароходства и старшим инженером информационно-вычислительного центра Владивостокского морского торгового порта, и когда служил на офицерских должностях в ГАИ УВД Владивостока, и когда не за страх, а на совесть исполнял свои депутатские обязанности в Приморском краевом Совете в 1990-1993 годах и Законодательном собрании Приморского края второго созыва, и когда стал первым заместителем Виктора Черепкова, всенародно избранного главы администрации Владивостока.

Оптимист по жизни, Владимир Александрович вселял оптимизм и в сердца окружающих его людей, помогая многим из них финансово и душевно пережить сложные периоды в их жизни. А вот о себе зачастую забывал…

В 1995 году усилиями В.А. Гильгенберга была возрождена газета «Далёкая окраина», которая на протяжении двух десятков лет откровенно информировала жителей края о делах и помыслах власть предержащих Приморья, в целом, и Владивостока, в частности. Ну, а лебединой песней Владимира Александровича стала его книга «Владивосток – 150! Город и люди (1860-2010)», ставшая, по сути, энциклопедией краевого центра. Изданная впервые в 2010 году она несколько лет спустя была переиздана с небольшими дополнениями и изменениями, и под новым названием – «Владивосток. Мост в будущее». Увы, безвременная смерть не позволила ему продолжить писательскую и политическую деятельность…

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Владимира Александровича и подчёркиваем, что светлая память об этом замечательном ЧЕЛОВЕКЕ навсегда останется в наших сердцах.

С.С. Соловьёв, Ю.Г. Рыбалкин, И.В. Крутых, В.М. Ксензук и А.Г. Брюханов, депутаты Законодательного собрания Приморского края второго созыва; В.В. Губенко, В.В. Никифоров и другие депутаты Владивостокского городского Совета народных депутатов ХХI созыва; И.Г. Гребнева, главный редактор газеты «Арсеньевские вести».

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Владимир Гильгенберг родился 11 октября 1955 года. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского. Был известен в Приморском крае, как бывший первый заместитель мэра Владивостока В.И. Черепкова, и депутат Законодательного собрания 2 созыва, и неоднократный претендент на пост мэра Владивостока и губернатора Приморья.

В последнее время Владимир Александрович проживал на исторической родине в Германии. Работал над сценарием для Германского телевидения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]