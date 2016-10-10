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Почти 10 тысяч тонн иваси выловили рыбаки Приморья

Почти 10 тысяч тонн иваси выловили рыбаки Приморья

Фото: primorsky.ru

Рыбодобывающие компании Приморья по вылову иваси идут с опережением 2017 года. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с начала года приморские рыбаки выловили 9,7 тысячи тонн сардины иваси. Это на 2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Высококачественная продукция, изготовленная из свежепойманной иваси, скоро вновь появится на рынке края.

Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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