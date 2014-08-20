Трехдневные выходные дни ожидают россиян в начале ноября
Трехдневные выходные дни ожидают россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
В этом году государственный праздник День народного единства 4 ноября выпадает на воскресенье, то и последующий понедельник, 5 ноября, будет нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд – с 3 по 5 ноября.
Напомним, Минтруд утвердил производственный календарь на следующий год: новогодние выходные в России продлятся 10 дней - с 30 декабря по 8 января, в 2019 году россиянкам повезет с женским праздником, который они будут отмечать с 8 по 10 марта, на Праздник Весны и Труда будем отдыхать пять дней – с 1 по 5 мая, а День Победы будем отмечать с 9 по 12 мая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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