Анонс на 24 октября

24 октября в 10.00 в большом ГУМе (вход со стороны Старого дворика, уровень B) откроется выставка «Гран-при по-русски. Фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo 1955-2017».

24 октября в 15.00 в здании дома культуры по адресу: село Милоградово, улица Ленинская, 46 «а» начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев проведет встречу с жителями Ольгинского района.

24 октября в 11.00 во Владивостоке (ул. Невская, 41) будет установлен новый памятник на могиле первой матери-героини Владивостока Раисы Алексеевны Полутис, воспитавшей 11 детей – четырёх дочерей и семерых сыновей.

24 октября во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Торпедо» Нижний Новгород. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

24 октября в Москве - матч ФК «Спартак-2» Москва – ФК «Луч» Владивосток. 18-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

24 октября - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

24 октября - День Организации Объединенных Наций (День ООН).

24 октября - Всемирный день информации о развитии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]