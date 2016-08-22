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В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах

В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах

Фото: "Вести: Приморье"

С 2019 года в Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня на питание детей в школах предусмотрен 21 рубль в день.

"Этого недостаточно для полноценного завтрака", - заявил врио губернатора Олег Кожемяко во время рабочей поездки в пожарский район. - Завтраки должны быть полноценными и сытными, включать в себя качественные молочные продукты», – подчеркнул он.

Помимо этого, Олег Кожемяко предложил местным властям и сотрудникам детских учреждений организовать зимой уроки физкультуры на воздухе на горнолыжной базе, а необходимый инвентарь для проката поможет приобрести краевая администрация.

Также после утверждения краевого бюджета на 2019 год будут направлены средства на ремонт крыш в школе и детском саду в Светлогорье, - отметили в администрации края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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