С 2019 года в Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня на питание детей в школах предусмотрен 21 рубль в день.

"Этого недостаточно для полноценного завтрака", - заявил врио губернатора Олег Кожемяко во время рабочей поездки в пожарский район. - Завтраки должны быть полноценными и сытными, включать в себя качественные молочные продукты», – подчеркнул он.

Помимо этого, Олег Кожемяко предложил местным властям и сотрудникам детских учреждений организовать зимой уроки физкультуры на воздухе на горнолыжной базе, а необходимый инвентарь для проката поможет приобрести краевая администрация.

Также после утверждения краевого бюджета на 2019 год будут направлены средства на ремонт крыш в школе и детском саду в Светлогорье, - отметили в администрации края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]