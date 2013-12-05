Приморец оплатил крупную задолженность после ареста его автомобиля

Во Владивостоке в отделе судебных приставов по Советскому району находился исполнительный документ о взыскании денежных средств с жителя краевой столицы в пользу ООО «ПравКом» на сумму более 237 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, приморец воспользовался услугами взыскателя на крупную сумму денег, но никаких действий по погашению имеющейся задолженности не принимал. Тогда представитель ООО «Правком» обратился в суд, который встал на сторону потерпевшей стороны.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что у должника есть в собственности автомобиль марки Toyota Rav 4.

Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение «железного коня» и наложил на него арест.

Арест любимого автомобиля побудил приморца спустя 8 дней заплатить долг, а также исполнительский сбор в размере 16,6 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]