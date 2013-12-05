Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:00
  0

Приморец оплатил крупную задолженность после ареста его автомобиля

Приморец оплатил крупную задолженность после ареста его автомобиля

Фото: Пресс-служба УФССП по Приморскому краю

Во Владивостоке в отделе судебных приставов по Советскому району находился исполнительный документ о взыскании денежных средств с жителя краевой столицы в пользу ООО «ПравКом» на сумму более 237 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, приморец воспользовался услугами взыскателя на крупную сумму денег, но никаких действий по погашению имеющейся задолженности не принимал. Тогда представитель ООО «Правком» обратился в суд, который встал на сторону потерпевшей стороны.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что у должника есть в собственности автомобиль марки Toyota Rav 4.

Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение «железного коня» и наложил на него арест.

Арест любимого автомобиля побудил приморца спустя 8 дней заплатить долг, а также исполнительский сбор в размере 16,6 тысяч рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря