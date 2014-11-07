В Приморье наглость браконьеров не знает пределов. Видеорепортаж Виктории Сарада
В Приморье в самом разгаре время нереста лососевых и сезон охоты на браконьеров. Штрафы уже давно не пугают незаконных рыбаков. А самые смелые за добычей выходят даже днем, когда патрулирует пограничное управление.
Амурский залив в прямом смысле окутан сетями. Браконьеры ставят невод даже среди белого дня. Когда сотрудники пограничного управления снимают снасти, одни молча наблюдают с берега. Другие, не стесняясь, пытаются спасти сети. Все-таки одна такая может стоить до пяти тысяч рублей.
Сергей Сиденко, сотрудник пограничного управления Приморского края: «Они дорабатывают, чтобы ее не сносило, т. к. в речке ставится, там течение. Они ее пригружают».
На побережье морском в первую очередь ловля рыбы товарной, той, что серебристого цвета. Охота за икрой начинается у самых устьев реки, где кета опресняется. В темном брачном окрасе мясо не интересует браконьеров. Их цель — икра. Вверх по течению забойка рыбоводного завода. Больше 25 лет рыбу здесь добывают официально. Тут же выпускают мальков.
- Для ловушки это место просто идеальное. Чуть ниже вода слишком соленая, выше, из-за браконьеров, рыба просто не дойдет.
В лучшие годы очередь из живого серебра тянусь десятки метров. Работники завода не успевали опустошать сотки. Сейчас же, в разгар нереста, незаконные рыбаки перехватывают добычу прямо под носом.
Вячеслав Горячев, инженер-рыбовод Барабашевского лососевого рыбоводного завода: «Их бывает очень много и даже чувствовалось. Больше половины рыбы даже была порвана и травмирована».
С наступлением темноты активность браконьеров возрастает, но поймать их — задача не простая: при малейшей угрозе рыбак превращается в отдыхающего. На незаконную рыбалку некоторые не боятся брать с собой даже детей.
- Сейчас мясо будем жарить.
- Почему именно здесь?
- А где? Море…
С помощью гаджетов и социальных сетей браконьеры предупреждают друг друга и с точностью описывают маршрут инспекторов. Потому, кроме компании отдыхающих и брошенного под зеленым змием местного жителя, в этот раз встретить нарушителей нам не удалось.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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