В Приморье в самом разгаре время нереста лососевых и сезон охоты на браконьеров. Штрафы уже давно не пугают незаконных рыбаков. А самые смелые за добычей выходят даже днем, когда патрулирует пограничное управление.

Амурский залив в прямом смысле окутан сетями. Браконьеры ставят невод даже среди белого дня. Когда сотрудники пограничного управления снимают снасти, одни молча наблюдают с берега. Другие, не стесняясь, пытаются спасти сети. Все-таки одна такая может стоить до пяти тысяч рублей.

Сергей Сиденко, сотрудник пограничного управления Приморского края: «Они дорабатывают, чтобы ее не сносило, т. к. в речке ставится, там течение. Они ее пригружают».

На побережье морском в первую очередь ловля рыбы товарной, той, что серебристого цвета. Охота за икрой начинается у самых устьев реки, где кета опресняется. В темном брачном окрасе мясо не интересует браконьеров. Их цель — икра. Вверх по течению забойка рыбоводного завода. Больше 25 лет рыбу здесь добывают официально. Тут же выпускают мальков.

- Для ловушки это место просто идеальное. Чуть ниже вода слишком соленая, выше, из-за браконьеров, рыба просто не дойдет.

В лучшие годы очередь из живого серебра тянусь десятки метров. Работники завода не успевали опустошать сотки. Сейчас же, в разгар нереста, незаконные рыбаки перехватывают добычу прямо под носом.

Вячеслав Горячев, инженер-рыбовод Барабашевского лососевого рыбоводного завода: «Их бывает очень много и даже чувствовалось. Больше половины рыбы даже была порвана и травмирована».

С наступлением темноты активность браконьеров возрастает, но поймать их — задача не простая: при малейшей угрозе рыбак превращается в отдыхающего. На незаконную рыбалку некоторые не боятся брать с собой даже детей.

- Сейчас мясо будем жарить.

- Почему именно здесь?

- А где? Море…

С помощью гаджетов и социальных сетей браконьеры предупреждают друг друга и с точностью описывают маршрут инспекторов. Потому, кроме компании отдыхающих и брошенного под зеленым змием местного жителя, в этот раз встретить нарушителей нам не удалось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]