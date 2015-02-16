Саммит губернаторов стран Северо-Восточной Азии пройдет в Приморье
Во Владивостоке с 29 по 31 октября пройдет 23-ий Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Принимать участие в мероприятии будут делегации и руководители самых экономически успешных регионов Китая, Японии, Республики Корея и Монголии.
Тема саммита в этом году «Особые экономические зоны, новые возможности всеобщего процветания регионов Северо-Восточной Азии». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. Участники форума расскажут о возможностях, которые есть в экономике и бизнесе для инвестирования в Приморском крае. Успешный опыт регионов будет проанализирован местными специалистами и интегрирован в работу.
В саммите помимо приморцев примут участие делегации четырех экономически успешных регионов Северо-Восточной Азии. Это представители китайской провинции Цзилинь, корейской провинции Кангвон, японской префектуры Тоттори и Центрального аймака Монголии.
В рамках форума состоятся заседания советов по охране окружающей среды, экономике, конференция СМИ. Кульминацией форума станет конференция губернаторов, которая пройдет 30 октября в Морском зале ДВФУ.
Кроме того, откроется выставка произведений искусства. Картины лучших художников регионов-участников можно будет посмотреть бесплатно в Приморском отделении «Союза художников России».
Отметим, Приморский край принимает Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии в третий раз. До этого форум проходил у нас в 2008 и 2013 годах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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