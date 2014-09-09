Владивосток стал четвертым в крае по пораженности ВИЧ-инфекцией

За первые восемь месяцев этого года в Приморье выявлен 751 новый случай ВИЧ-инфекции среди граждан России. Владивосток занимает четвертое место в крае по пораженности ВИЧ-инфекцией. Согласно статистике, опубликованной администрацией города, среди жителей краевой столицы – 3594 человека, живущих с вирусом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

На первом месте находится Находкинский городской округ (800,4 на 100 тыс. населения), на втором – Артемовский ГО (763,6 на 100 тыс.), третий – Уссурийский ГО (739,1 на 100 тыс.). Дальнереченский ГО с пораженностью 543,4 на 100 тыс. населения на пятом месте. Во Владивостоке, который занимает четвертое место среди территорий с показателем пораженности выше краевого, число лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, – 3594 (567,4 на 100 тыс. населения). Всего же в Приморье проживают 10 147 ВИЧ-инфицированных, показатель пораженности – 528 на 100 тысяч населения.

За 8 месяцев 2018 года зарегистрирован 751 новый случай ВИЧ-инфекции среди граждан РФ. В 2017 году их было 813, в 2016 году – 836. Показатель заболеваемости (отношение числа вновь возникших заболеваний к средней численности населения) составил 39,1 на 100 тыс. населения. По данным Роспотребнадзора за 2017 год, средний показатель заболеваемости по стране – 71,16 на 100 тысяч, лидер – Кемеровская область (189,11 на 100 тыс.).

Среди приморцев, у которых впервые выявлен ВИЧ, по-прежнему больше всего мужчин – 66,4% (498). Женщин – 33,6% (252). В основном ВИЧ-инфекцией в Приморье люди заражаются при употреблении наркотиков. Возможность инфицирования при внутривенном употреблении психоактивных веществ (ПАВ) указана у 61,3% пациентов (460). Остальные пути – половой гетеросексуальный контакт (30,5%, 229 человек) и гомосексуальный (1,0%, 8 человек).

Как и по всей стране, отмечается «взросление» ВИЧ-инфекции: 74,2% инфицированных взрослых, выявленных впервые, – от 30 до 50 лет, 13,2% – лица до 30 лет, 12,3% – старше 50 лет.

Всего в 2018 году на ВИЧ-инфекцию в Приморье обследовано 273 718 российских граждан, это 14,2% всего населения. Как отмечается в статистике, в Приморском крае начиная с 1989 года по 1 сентября 2018 года выявлено 16 492 ВИЧ-инфицированных российских гражданина.

Также в статистике отмечается, что Приморский край характеризуется стабильно высоким уровнем наркомании. В 2016 году первичная заболеваемость наркоманией составила 52,6 на 100 тысяч населения и была в 4,7 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 2 раза выше, чем в Дальневосточном федеральном округе. За год по краю показатель вырос на 18%. Наркомания тесно связана с проблемами ВИЧ-инфекции: чем выше фиксируется уровень распространения наркомании, тем выше оказывается и подверженность заражению ВИЧ-инфекцией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]