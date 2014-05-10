Безумный маневр водителя привел к лобовому столкновению во Владивостоке

Днем 23 октября во Владивостоке на улице Луговой под Баляевским путепроводом произошло редкое по своей наглости ДТП, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на youtube-канал Astakada.

По неизвестной причине, в районе остановки "Баляева" водитель хэчбэка поехал навстречу четырехполосному потоку автомобилей, что привело к его столкновению с седаном. Судя по видео, машины получили некоторые механические повреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]