Рубрика "Мнение": "УДАР" - это три основных симптома инсульта
Рубрика "Мнение": О том, как распознать инсульт и как увеличить шансы пациента на выздоровление, рассказывает Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Приморской краевой клинической больницы №1.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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