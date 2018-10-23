Рубрика "Мнение": "УДАР" - это три основных симптома инсульта

Рубрика "Мнение": О том, как распознать инсульт и как увеличить шансы пациента на выздоровление, рассказывает Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Приморской краевой клинической больницы №1.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]