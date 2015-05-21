Более 300 тыс. рублей заплатили виновники ДТП за повреждённые объекты инфраструктуры Владивостока

С начала года в бюджет Владивостока поступило 326 тысяч рублей. Деньги взысканы с водителей, причинивших ущерб городскому имуществу в результате ДТП по неуважительным причинам. Об этом сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации города.

«Специалисты ведут работу по оценке ущерба, причиненного в результате ДТП на улицах города. По трём происшествиям формируются пакеты документов для обращения в страховые компании. Это ДТП, случившиеся на ул. Сипягина, 22, Семёновской, 3 и Светланской, 27, - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства. - В августе страховые компании возместили в бюджет Владивостока 150 тысяч рублей».

Напомним, ежедневно в городе происходят десятки дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают не только люди, но и объекты дорожной инфраструктуры - светофоры, дорожные, знаки, леерные ограждения, подпорные стены и т. д. В случаях, когда виновник ДТП превысил скорость или попросту лихачил, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения или не следил за дорогой или состоянием автомобиля, управление дорог и благоустройства инициирует претензионную работу, получив полную информацию о дорожном происшествии от административно-территориальных управлений города и ГИБДД. Такая мера призвана воспитывать культуру вождения во Владивостоке, ведь, возместив крупную сумму за ущерб, в следующий раз водитель дважды подумает, нарушать ли правила ПДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]