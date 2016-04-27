Во Владивостоке в Приморском краевом Центре народной культуры состоялась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Каждый из представленных экспонатов уникален. И создан благодаря творчеству и вдохновению 25-ти самобытных народных мастеров из Владивостока, Большого Камня, Артёма, Уссурийска, Находки. Наша съемочная группа побывала в выставочном зале Центра народной культуры.

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства носит название «Рукодельные чудеса». И подивиться тут, действительно, есть на что! Здесь нет штампованных изделий. Всё — ручной работы. А потому и нет в экспозиции двух совершенно одинаковых изделий.

Представленные на этой выставке творческие работы нужно, конечно, видеть воочию.

И тогда порадуются не только ваши глаза, но и душа ваша. Ведь это всё — наши, из глубины веков идущие традиции народного творчества. От изделий ручной работы исходит тепло… А если какая вещь особенно приглянется, так ее можно прикупить себе на радость.

Особенность этой выставки и в том, что все эти экспонаты можно не только рассмотреть во всех подробностях, но и потрогать, подержать в руках.

И с мастерами декоративно-прикладного искусства запросто пообщаться есть возможность. Чем мы, конечно, не преминули воспользоваться.

Галина Ивановна Коваленко работала учителем русского языка и литературы. А после выхода на пенсию вот уже 10 лет занимается рукодельным творчеством. Начинала с изготовления русских народных кукол. И сейчас их создает. Но не ограничивается одним направлением.

Галина Коваленко, участник выставки:

- А там у Вас Ёжик?

- Такой симпатичный!

Это — не Ёжик. А маленький Домовёночек, видите, у него ещё зубчиков нет. Вот такой нарядный куклёнок-домовёнок. Мы привыкли, что они — старички. А у меня вот — новорожденный.

А Ольга Ивановна Васина как директор туристической компании «Ольга», понятное дело, имеет возможность активно популяризировать, продвигать изделия отечественного декоративно-прикладного народного творчества и далеко за пределы нашей страны.

Ольга Васина, участник выставки: «А туризм без сувенира как бы и не может быть. Поэтому экскурсионные программы мы делали с историей русского чаепития, с историей русского костюма. И вот самая первая кукла, которую мы сделали, это была кукла Маня. И потом пошла вот такая работа».

Елена Владимировна Свистова по профессии — модельер. И очень увлечена лоскутным шитьём. Это ведь тоже в традиции русской культуры.

Елена Свистова, участник выставки: «Здесь у меня «изюминка» в том плане, что тут немного психологию цвета подключила. Дело в том, что каждый цвет — он несёт свою энергетику. Их очень любят дети. Они узор разглядывают. Они на этих одеялках без игрушек перестают плакать...»

К слову сказать, на этой выставке-ярмарке представлены и совершенно изысканные вещи, как, например, шикарные палантины, которыми будут довольны и самые взыскательные модницы.

Илья Фёдоров, зам. начальника отдела развития и поддержки народного творчества Приморского краевого Центра народной культуры: «Мы — подведомство департамента культуры Приморского края. И они оказывают всяческую поддержку, ведём деятельность плодотворно. В этом году согласовали и утвердили Положение «О присуждении звания «Народного мастера Приморского края». И уже вот поступили первые заявки».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]