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Осеннюю ярмарку на центральной площади Владивостока перенесли на субботу и воскресенье

Осеннюю ярмарку на центральной площади Владивостока перенесли на субботу и воскресенье

Фото: "Вести: Приморье"

Приобрести сезонные овощи и фрукты, а также рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию от местных производителей можно будет на центральной площади в субботу и в воскресенье, 27 и 28 октября. В пятницу ярмарка работать не будет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, изменение расписания стартует с ближайшей субботы, 27 октября.  Далее общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов по следующим датам: 27 и 28 ноября, 3 ноября, 10 и 11 ноября, 17 ноября.

Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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