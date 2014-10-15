Осеннюю ярмарку на центральной площади Владивостока перенесли на субботу и воскресенье
Приобрести сезонные овощи и фрукты, а также рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию от местных производителей можно будет на центральной площади в субботу и в воскресенье, 27 и 28 октября. В пятницу ярмарка работать не будет.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, изменение расписания стартует с ближайшей субботы, 27 октября. Далее общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов по следующим датам: 27 и 28 ноября, 3 ноября, 10 и 11 ноября, 17 ноября.
Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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