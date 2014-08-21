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Перечень льгот по закону о «детях войны» утвержден в Приморье

Перечень льгот по закону о «детях войны» утвержден в Приморье

Фото: "Вести: Приморье"

Поправки к законопроекту о «детях войны» озвучили на внеочередном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания во вторник, 23 октября. Документом предусмотрено расширение перечня денежных выплат, компенсаций для данной категории граждан, а также освобождение от некоторых видов налогов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, предлагается расширить перечень мер социальной поддержки для граждан, относящихся к категории «дети войны». Это ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, 100%-ная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также предоставление льготы по транспортному налогу.

Кроме того, изменен срок вступления в силу закона – по истечению 10 дней со дня его официально опубликования.

Депутаты приняли документ с поправками во втором и третьем чтениях. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Приморского края.

Статус «детей войны» смогут получить те, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает на территории Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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