Крупный экс-начальник УМВД Приморья "крышевал" образовательные учреждения

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления МВД. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2011 года 2012 год начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю через посредника (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) получил от руководителей нескольких образовательных учреждений свыше 4,4 млн. рублей. Деньги предназначались за неприменение в отношении данных образовательных учреждений мер ведомственного контроля при проведении проверок. За денежное вознаграждение злоумышленник также обещал оказывать содействие в устранении препятствий, возникающих при проведении экзаменов по результатам профессиональной подготовки частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Чуть позднее указанное должностное лицо было задержано правоохранителями, в связи с чем он не смог довести до конца свой умысел по совершению аналогичных действий еще от двух образовательных учреждений на общую сумму свыше 1,5 млн. рублей.

Помимо получения денежных вознаграждений от юридических лиц, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, действуя по договоренности с сотрудниками органов внутренних дел (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получали через посредника взятки в виде денег от физических лиц – владельцев гражданского оружия либо лиц, намеревающихся стать таковыми.

Так, должностные лица получили более 900 тыс. рублей за оказание таким гражданам помощи в выдаче лицензий и разрешений на гражданское оружие в обход установленного законом порядка.

Кроме этого, по указанию фигуранта были незаконно переоформлены на имя его отца охотничий самозарядный карабин с оптическим прицелом, на имя знакомого - карабин. Это повлекло нарушение прав и законных интересов потерпевшего – владельца указанного оружия, которому причинен материальный ущерб на сумму 116 тыс. рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Владивостока Приморского края после вручения копии обвинительного заключения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]