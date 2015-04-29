Во Владивостоке водитель «Лексуса» без номеров получил пять суток ареста

В районе дома № 42 «В» по улице Маковского внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлекла автомашина «Лексус» без государственных регистрационных номерных знаков. Водителю был подан сигнал об остановке, однако законное требование полицейских мужчина проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Двигаясь по улице Маковского в сторону Артема, водитель не справился с управлением, совершил столкновение с попутными автомобилями «Тойота Ленд Крузер Прадо» и «Тойота Королла Спасио», после чего въехал в бетонное разделительное ограждение.

В результате ДТП пострадала 59-летняя женщина-водитель автомашины «Тойота Королла Спасио».

Установлено, что водителем автомашины «Лексус» является 25-летний житель Владивостока. Водительское удостоверение он получил в 2011 году. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по части 2 статьи 12.2 (Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков), по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства), по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения).

Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд Советского района назначил правонарушителю 5 суток административного ареста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]